نجوم ليفربول يساندون العاملين في القطاع الصحي

المصدر: لندن – وكالات

وجه يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول وعدد من نجوم الفريق، رسالة شكر إلى الأطباء وجميع العاملين في القطاع الصحي على الجهود التي يبذلونها في ظل أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء ذلك عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لليفربول بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» في وقت متأخر من مساء أول من أمس. وجاءت كلمة كلوب في بداية مقطع الفيديو، حيث صرح قائلاً: «أنا والجهاز المعاون وجميع لاعبي ليفربول نود استغلال هذه الفرصة لتوجيه رسالة شكر إلى كل الأشخاص الرائعين العاملين في الخدمات الصحية».

ووجه النجم المصري محمد صلاح كلمته باللغة العربية قائلاً: «نشكركم على مجهوداتكم ونقدر مساعدتكم لنا». وقال ساديو ماني: «نقدر العمل الكبير الذي تقدمونه ونشكركم كثيراً». وأضاف: «ما تقدمونه هو عمل مذهل، وأنا بالنيابة عن كل من في نادي ليفربول، أود أن أقول لكم شكراً». كذلك كان فيرمينيو ضمن النجوم الذين شاركوا في الرسالة، وقد علق قائلاً: «نحن ممتنون للغاية إزاء العمل الذي تقدمونه».

تبرعات

وكان ليفربول قد قدم تبرعات بقيمة 400 ألف استرليني لبنك طعام كما تبرع إيفرتون بـ50 ألف استرليني لتوفير الطرود الغذائية الأساسية والمساعدة المالية لشراء الأدوية وشحن رصيد الهاتف المحمول للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، ودعم زيادة فواتير الوقود ونصائح الصحة العقلية. بينما منح لاعبه الأسكتلندي الدولي أندي روبرتسون تبرعات لستة من بنوك الطعام في مدينة غلاسغو التي تساعد الفقراء والمحتاجين في ظل أزمة كورونا .