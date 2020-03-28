ملعب «ماراكانا» يتحول إلى مستشفى

المصدر: ريو دي جانيرو - وكالات

قالت سلطات ريو دي جانيرو إن مجمع «ماراكانا» الرياضي في البرازيل الذي يضم أشهر ملعب كرة قدم في العالم سيتحول إلى مستشفى مؤقت للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا. ومع ارتفاع عدد الإصابات في البرازيل، والتي بلغ عددها أكثر من 2900 أول من أمس، ووفاة 77 شخصاً بالفيروس، استعانت السلطات بمنشآت رياضية وحولتها إلى مستشفيات مؤقتة. وقرر الاتحاد البرازيلي إيقاف الموسم المحلي بسبب تفشي الفيروس. واستضاف ملعب «ماراكانا» نهائي كأس العالم 2014 وحفلي افتتاح وختام أولمبياد ريو 2016.