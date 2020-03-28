برشلونة يتخذ إجراءات مالية صارمة

المصدر: برشلونة - وكالات

أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، خفض رواتب العاملين فيه لمواجهة التبعات المالية لتوقف المنافسات في ظل فيروس كورونا المستجد، من دون أن يحدد ما إذا كانت الخطوة تشمل كل الموظفين واللاعبين.

وفرض تفشي «كوفيد - 19» شللاً شبه تام في مختلف النشاطات الرياضية حول العالم، وأدى إلى تعليق منافسات كرة القدم في إسبانيا، البلد الذي بات الثاني عالمياً من حيث عدد ضحايا الفيروس بعد إيطاليا، مع تسجيل أكثر من أربعة آلاف حالة وفاة معلنة وأكثر من 56 ألف إصابة .

وأوضح النادي الكاتالوني في بيان «توقف المنافسات بسبب وباء كوفيد - 19، استتبعه وقف كل النشاطات الرياضية وغير الرياضية لنادينا».

وأوضح النادي المتوج بلقب «الليغا» في الموسمين الماضيين ومتصدر ترتيب الموسم الحالي قبل تعليقه بعد المرحلة 27، أنه «اتخذ سلسلة إجراءات صارمة للحد من آثاره (التوقف) والتخفيف من التبعات الاقتصادية لهذه الأزمة».

وأفاد بأن الإجراءات تشمل «خفض عدد أيام العمل، نظراً للظروف الراهنة، ونتيجة لذلك الخفض النسبي للرواتب المحددة بموجب العقود».

ولم يحدد النادي بشكل مباشر ما إذا كانت هذه الخطوة تشمل لاعبي الفريق الأول ، علماً بأن تقارير صحافية إسبانية أشارت في الأيام الماضية إلى وجود مفاوضات بين إدارة النادي الكاتالوني واللاعبين.

ولكن التقارير الصحافية أشارت، إلى أن برشلونة شمل هؤلاء اللاعبين، كغيرهم من لاعبي الرياضات الأخرى في النادي، بإجراء خفض الرواتب، على رغم رفضهم الاقتراح الذي تقدمت به الإدارة.