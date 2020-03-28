«فيفا» نحو تخفيض رواتب اللاعبين لمواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يعتزم اتخاذ قرار بتخفيض رواتب اللاعبين بنسبة مهمة من أجل مساعدة الأندية على تجاوز التداعيات الاقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا، وقد تصل هذه النسبة حتى 50 % على غرار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الاتفاق حول مجموعة من القرارات التي سيتم الإعلان عنها قريباً جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد، أول من أمس، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية ونقابة اللاعبين المحترفين.

وأوضحت «ماركا» أنه من المنتظر أن تدخل القرارات المقترحة من «فيفا» حيز التنفيذ قريباً، بما أن كافة الأطراف تدرك أنه من الضروري أن تتأقلم كرة القدم مع الأزمة العالمية.

وأفادت الصحيفة بالاتفاق حول تخفيض مهم في الرواتب وألا يكون خطياً على أن يستعيد اللاعبون رواتبهم كاملة بمجرد استعادة النشاط الطبيعي لكرة القدم ووفقاً لما تنص عليه بنود العقد بين الطرفين، وشمل الاتفاق عدم السماح للأندية بفسخ عقد أي لاعب أو مدرب وإنشاء صندوق تكافلي بمئات الملايين (تكون العملة يورو) بمساهمة جميع اللاعبين ليكون الضامن لكرة القدم للحفاظ على هيكلها الحالي، وسيساهم في الصندوق كل من الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية والقنوات التلفزيونية والشركات الراعية.

نهاية الموسم

وسيتم تحديد نهاية الموسم حسب ظروف كل دوري محلي ولكن بطريقة منسقة ودون تعرض صحة اللاعبين للخطر مع منح الأولوية للدوريات المحلية على حساب المسابقات القارية والدولية، كما سيتم تمديد العقود إلى نهاية الموسم الحالي على أن تتحمل الأندية دفع فترات التمديد.

وتبدأ العقود الجديدة في التاريخ الذي يبدأ فيه الموسم الجديد وبما أنه سيكون هناك لاعبون بعقدين قبل الالتزامات الموقعة بالفعل، تكون الأولوية دائماً للفريق الذي يجب أن ينهي الموسم، أي حتى إذا كان اللاعب ملتزماً مع فريق آخر من 30 يونيو يتوجب عليه إنهاء الموسم مع فريقه الذي بدأ معه.

فترة الانتقالات

ومن المنتظر أن يقرر الاتحاد الدولي استمرار فترة الانتقالات 16 أسبوعاً «4 أشهر» من تاريخ فتح الميركاتو الذي سيتزامن مع نهاية الموسم الحالي، وكانت الأندية طلبت تمديد فترة الانتقالات حتى نهاية العام.

وخلال أزمة فيروس كورونا لن تلتزم الأندية بالسماح للاعبيها بالمشاركة مع منتخباتها الوطنية ولكن على اللاعبين والأندية الالتزام بالاختبارات المحتملة لمكافحة المنشطات.

عقوبات

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن تطبيق لائحة العقوبات سيظل قائماً في الحالات التالية: الإقالة من جانب واحد، والأندية التي لا تدفع المستحقات، واللاعبون الذين يغادرون دول الفرق المرتبطون معها بدون سبب واضح، واللاعبون الذين لا يعلمون أنديتهم بالعمل الذي يقومون به، والفرق التي لا تهتم بصحة اللاعب، التمييز حسب البلد الأصلي للاعب، رفض النادي قبول لاعب كان معاراً، رفض دفع بنود في العقود.