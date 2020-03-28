«يونايتد» يعوض حاملي البطاقات الموسمية

أعلن نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم أنه سيرد لمشجعيه حاملي البطاقات الموسمية مبلغاً مالياً إذا ما لعب مبارياته المتبقية في البطولة المحلية على أرضه هذا الموسم وراء أبواب موصدة، أو في حال إنهائها بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومدد مسؤولو كرة القدم الانجليزية تعليق المباريات المحلية حتى 30 أبريل المقبل، بعد اجتماع طارئ عقدته رابطتا الدوري الممتاز «بريميرليغ» والدوري الانجليزي «إي أف أل» الخميس الماضي. لكن من المتوقع أن يؤدي اجتماع لأندية الدوري الممتاز الأسبوع المقبل إلى تمديد هذا الموعد مرة أخرى.

وسيكون يونايتد أحد أكثر الأندية تضرراً في حال عدم استكمال الموسم كونه كان يحتل المركز الخامس قبيل تعليق البطولات، ولا يزال يشارك في المراحل الأخيرة من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وكأس إنجلترا.