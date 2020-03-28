لاعب يودّع الغيبوبة بعد 3 سنوات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

لم تصدق أسرة اللاعب الهولندي عبد الحق نوري «من أصول مغربية» انه استفاق من غيبوبته بعد 3 سنوات قضاها طريح الفراش، وأكدت صحيفة آس الأسبانية أن اللاعب استعاد وعيه، فيما أثار الخبر مزيداً من التعاطف مع اللاعب حول العالم. وغادر نوري المستشفى بالفعل إلى منزل أسرته واكتست وجوه عائلته الصغيرة بمظاهر الفرحة والسعادة بعد ترقب طويل، ونقلت الصحيفة عن شبكة «في بي» الهولندية أن عبد الرحيم نوري شقيق اللاعب أكد أنه استفاق وأنه يأكل ويغفو ويستيقظ ولكنه طريح الفراش. وأوضح: ستكون لحظات التواصل فيما بعد هي الأفضل، مؤكداً أن الخطوة المقبلة أن يتعامل بشكل اعتيادي مع عائلته.

وكان نوري دخل في غيبوبة في صيف 2017 عندما كان عمره 20 عاماً بسبب حادث سقوط تعرض له أثناء مباراة ودية مع فريقه أياكس ضد فيردر بريمن حيث أصيب بنوبة قلبية أدخلته في غيبوبة، مما تسبب له بتلف دائم في الدماغ ويرجح ألا يعود على إثره إلى ممارسة كرة القدم.