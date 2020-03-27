20 مليون يورو من رباعي ألمانيا الأوروبي لإنقاذ أندية الدرجة الثانية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلنت الأندية الأربعة الكبرى في الدوري الألماني، والمشاركة بدوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ، بروسيا دورتموند، بي آر لايبزيغ وباير ليفركوزن، تبرعها بـ 20 مليون يورو، كجزء من حملة التضامن، بهدف دعم أندية الدرجة الثانية الألمانية، والتي تواجه صعوبات حالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيكون تبرع الأندية الأربعة من خلال التنازل عن حصتها من إيرادات وسائل الإعلام الألمانية التي لم يتم توزيعها بعد، ووفقاً لنسب التوزيع الحالية، تبلغ الحصة 12.5 مليون يورو، وتضيف الأندية الأربعة من عندها 7.5 مليون يورو أخرى من مواردها الخاصة.