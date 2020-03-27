إنييستا يبتكر تدريبا من الخيال ..شاهد الفيديو

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

ساهم الأسباني اندريس إنييستا نجم برشلونة السابق ولاعب فيسيل الياباني حاليا في حملة البقاء بالمنازل لمحاربة فيروس كورونا، بنشر مقطع فيديو عبر حسابه في "تويتر" يؤكد تواجده في منزله مع أداء تدريب رياضي ترفيهي بمشاركته أسرته قال أنه من وحي خياله، ووصف الكثيرون التدريب بانه شاق وصعب.

وجاء الفيديو مواصلته لجهود إنييستا الرامية على البقاء بالمنازل، بعد دعوته السابقة للجيمع بالإلتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة، مع ضرورة التماسك في هذا الوقت الصعب.

واشار احد ابرز نجوم العالم إلى أنه يتواجد مع أسرته الصغيرة في اليابان خلال الفترة الحالية مبينا أنه على إطلاع بما يحدث في بلاده اسبانيا ويتابع التفاصيل مع عائلته وأصدقائه.