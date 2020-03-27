مدرب برشلونة يقتل الوقت بـ"عجة البطاطا"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن كيفية قضاء وقته خلال فترة الحجر الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورون"كوفيد-19"ا حول العالم.

وظهر المدرب في مقطع فيديو نشر الحساب الرسمي لبرشلونة على "تويتر" ملخصه، بعدما نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فيديو مدته ساعتين عن حياة المدرب أثناء فترة الحجر.

وأوضح فيه سيتين، أنه يقتل الوقت الطويل في قراءة الكتب، ومشاهدة المسلسلات، وخاصة مسلسل "صراع العروش" لقتل الوقت، والمساعدة في الطهي، وخاصة "عجة البطاطا" التي يعشقها.

وأضاف المدرب، إنه يتواصل مع جهازه المعاون في الطاقم الفني، ولاعبي برشلونة الذين طالبهم بضرورة الحفاظ على لياقتهم البدنية داخل المنزل، تحسباً لاستئناف مفاجئ للمسابقات.