ماكلين يدفع ثمن "القناع الأسود"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي



عاقب نادي ستوك الإنجليزي، لاعبه الإيرلندي جيمس ماكلين، بخصم أسبوعين من أجره، بعدما نشر صورة لنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتدي قناعاً أسود، بينما كان يدرس أطفاله في المنزل، بسبب الحجر الحالي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وعلق ماكلين (30 سنة)، على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي في "انستغرام": "درس مدرسة اليوم، التاريخ"، مصحوباً برموز تعبيرية ضاحكة، وشارك منشوره آلاف من المعجبين، قبل أن يزيل اللاعب المنشور.

وجاءت توقيع الغرامة على اللاعب، بعدما اعتبر ظهوره بالقناع الأسود، إشارة إلى الجيش الجمهوري الإيرلندي، وأثار ذلك انتقادات شديدة على الإنترنت، قبل أن يقوم ماكلين بإزالة المنشور، والاعتذار، والإعلان عن تقبله لقرار النادي.

كما أوقف اللاعب صفحته على "الانستغرام"، وقال: "لم أرغب أبداً في التسبب في أي جريمة، ولكنني أدرك الآن أنني فعلت خطأ، ولذلك أعتذر دون تحفظ، وتحدثت إلى النادي، وسأحذف حسابي على "انستغرام"".