راموس يكشف عن رغبته بالمشاركة في أمم أوروبا وأولمبياد طوكيو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد والمنتخب الاسباني، عزمه على المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، رغم تأجيل الدورة من العام الجاري، لتقام العام المقبل 2021.

وكشف راموس، عن رغبته في المشاركة مع المنتخب الاسباني، في نهائيات كأس أمم أوروبا وأولمبياد طوكيو، سواء جدد عقده مع الريال أم لا، ورغم وصوله العام المقبل إلى 35 عاماً.

وفي المقابل، أكدت مصادر فنية بالمنتخب الاسباني، أنه لا مانع لديها من وجود راموس بالتشكيلة، إذا كان مستواه البدني يسمح، خاصة وأن مسيرته المهنية تساعده على ذلك، إذ لم يسبق له أن تعرض لإصابة خطيرة، كما أنه شارك على الأقل في 42 مباراة خلال مواسمه السابقة مع الريال.