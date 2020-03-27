نادال وغاسول يقودان حملة لجمع 11 مليون يورو لمكافحة كورونا

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أطلق نجم التنس العالمي، الإسباني رافائيل نادال ولاعب كرة السلة باو غاسول حملة لجمع 11 مليون يورو للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلن نادال على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الحملة التي تحمل اسم "الصليب الأحمر يستجيب" تهدف إلى توحيد جهود جميع الرياضيين الإسبان ومشاركتهم لمساعدة ما يقارب من مليون و350 ألف شخص.

وقال نادال:" فكرت بأي طريقة يمكننا مساعدة بلادنا في التغلب على فيروس كورونا، الشعب لم يقصر بتاتاً مع الرياضيين، وما وصلنا له بفضل دعمكم، ولذلك في هذا الوقت يجب علينا كرياضيين ألا نقصر في تقديم كل ما يمكننا للمساعدة".

وبدأت الحملة تلاقي أصداء إيجابية ومشاركة على نطاق واسع بعد أن حرص العديد من النجوم والرياضيين على المشاركة من أجل التغلب على الوباء.