جاتلين: لست مجنوناً وسأفوز بذهبية طوكيو وعمري 40 سنة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي



أكد العداء الإمريكي جوستين جاتلين، البطل الأولمبي والعالمي السابق في سباق 100 متر عدو، إنه لن يكون مجنوناً عندما يؤكد أنه قادر على الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، على الرغم من أنه سيكون بعمر 40 سنة، عندما تجري الألعاب المؤجلة العام المقبل 2021.

وقال: "بلغت الـ 39 سنة في فبراير الماضي، "يعتقد الكثير من الناس أن الوقت ضدي، لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، والآن سأرتاح بعض الشئ، وسأستعيد تركيزي، قبل أن نعود للتدريبات استعداداً لعام 2021".

وأضاف: "كنت سأشارك في أولمبياد طوكيو العام الحالي، وعمري 39 سنة، ولا أعتقد أن السن يفرق كثيراً بالنسبة لي إذا شاركت العام المقبل وعمري 40 سنة".

ولم يستبعد جاتلين، الاستمرار إلى بعد عام 2021، قائلاً: "أنا أعتبر كرة القدم الأمريكية توم برادي، مثلي الأعلى في هذا الأمر، بعدما وقع صفقة مع نادي تامبا باي بوكانيرز هذا الأسبوع، وعمره 42 سنة".

وأختتم قائلاً: "برادي يعطيني الأمل في أن جوستين جاتلين، والذي سيكون 40 عاماً العام المقبل، على المسار الصحيح، ولن يكون مجنونا للغاية عندما يشارك في أولمبياد طوكيو، سعياً لتحقيق ميدالية ذهبية جديدة".

والجدير بالذكر، أن جاتلين، سبق له الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا 2004، واللقب العالمي في لندن عام 2017، بعد انتهاء إيقافه بسبب المنشطات للمرة الثانية.

وكان جاتلين، قد أوقف لمدة 4 سنوات بين عامي 2006 و2010، بعد اختبار إيجابي لهرمون التستوستيرون، وهو ثاني جريمة تعاطي منشطات له، بعد إيقاف أخر لمدة عام لاستخدام هرمون أمفيتامين المحظور عام 2001.