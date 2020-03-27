ليفربول يطلق حملة تبرع عاجلة لدعم الفقراء

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أطلق نادي ليفربول لكرة القدم حملة تبرع عاجلة لمساعدة الأشخاص المحتاجين في ليفربول ومنطقة مرزيسايد، داعيا مشجعيه لمساندة جهود المنظمة الخيرية "تريسيلر تراست" التي تدعم شبكة بنوك الطعام و توفر مساعدات للأسر والأشخاص الذين يعانون نقص في الأغذية.

ونشر النادي الإنجليزي بيانا على موقعه الرسمي جاء فيه:" تعمل الأذرع الخيرية للنادي جنبا إلى جنب مع مجلس المدينة ومؤسسة ليفربول ومكتب العمدة لتوفير احتياجات المدينة ودعم المحتاجين خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

بإمكان المشجعين المساهمة في حملة التبرع عن طريق صفحة الفيسبوك الرسمية للنادي ومؤسسة ليفربول وسيتم تحويل كافة الأمول 100% إلى منظمة تريسيلر تراست التي تدعم شبكة بنوك الطعام في ليفربول ومرزيسايد".

وقال مات باريش مدير مؤسسة ليفربول أنه من المهم خلال هذه الأوقات الصعبة أن نستمرّ في مساعدة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة لدعمنا، إنها أولوية بالنسبة للنادي ومؤسسة ليفربول ومشجعينا."