لوسي برونز: رحلتي للمونديال بدأت بالعمل في محلات «البيتزا»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

شهدت لوسي برونز (28 عاماً)، لاعبة منتخب إنجلترا للسيدات، مسيرة صعود وهبوط في طريقها للفوز بـ81 مباراة دولية مع بلادها، والعديد من البطولات مع ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وليون الفرنسي، إلى جانب حصولها على جائزة أفضل لاعبة من «بي بي سي» عام 2020، ونصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات، وتضمن مشوارها العمل في محلات البيتزا، وإجراء 3 جراحات في القدم.

تقول لوسي: «ولدت في بيرويك أبون تويد بنورثمبرلاند، وقطعت ما يقرب من ثلاثة عقود على طريق كرة القدم بداية من التنافس مع شقيقتي الصغرى صوفي، والأخ الأكبر خورخي، إلى نصف نهائي كأس العالم، وكانت البداية بالانضمام إلى فريق تحت 12 سنة بأكاديمية سندرلاند»،

وأكملت: ساعدتني الكرة على تكوين صداقات وكان وقتها علي أن أدفع مقابل إيجار الملعب، للتدريب مرتين في الأسبوع، وهي مرحلة أفخر بها ، مثلها مثل الانتقال للعيش في دولة مختلفة، والفوز بدوري أبطال أوروبا وما حققته هو ما حلمت به يوماً عندما دخلت الفريق تحت 12 سنة بشكل رسمي للمرة الأولى

وتابعت: «في سن الـ17، انتقلت إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة نورث كارولينا ، لكني عدت إلى إنجلترا بعدها بعام للدراسة في ليدز بيكيت، واللعب مع إيفرتون، قبل الانضمام إلى ليفربول، واضطرت إلى إجراء 3 عمليات جراحية في الركبة خلال عامين».

وأوضحت: «أعتقد أن سنوات عمري 18 و19 و20، الجزء الأصعب في حياتي إذ فرض علي الابتعاد عن المنزل، والانتقال إلى أمريكا، والمعاناة مع الإصابات، وكنت أعمل في دومينوز بيتزا، وأدرس في الجامعة ، وأتدرب بشكل يومي».

وأكملت: «بعد فوزي بالدوري الإنجليزي للسيدات مرتين مع ليفربول، انتقلت إلى مانشستر سيتي، وفزنا بالدوري مرة أخرى، ثم انتقلت إلى ليون عام 2017، وأشارك بالفوز بدوري أبطال أوروبا، ثم بالدوري الفرنسي مرتين، وقدت إنجلترا إلى نصف نهائي مونديال السيدات 2019».

وأضافت : «أحب أن أكون قائدة لمنتخب إنجلترا، وأريد أن أفوز مع منتخب بلادي».