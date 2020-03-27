تارديلي يحلم بانتهاء الكابوس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد ماركو تارديلي، لاعب المنتخب الإيطالي السابق، أنه يحلم بصرخة جماعية كالتي صرخها عقب تسجيله هدفه في نهائي مونديال 1982 على ملعب سانتياغو برنابيو، وذلك عندما يتم القضاء تماماً على كابوس فيروس كورونا وفق وصفه.

ونشر النجم الإيطالي السابق صورة احتفاله بالهدف على حسابه على «تويتر»، وعلّق قائلاً: «صرخة كهذه للتخلص من الكابوس، أتخيل صرخة جماعية من أجل التحرر، أحلم بصرخة مثل تلك التي تعود إلى عام 1982 لطرد الكابوس». وحقق المنتخب الإيطالي الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 3-1، وسجلت إيطاليا أهدافها خلال 24 دقيقة، حملت توقيع روسي وتارديلي وأليساندرو، لتحقق إيطاليا حينها لقبها الأول بعد غياب 5 عقود.