ماتيوس: أشعر بالأمان أكثر في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

قام لوثر ماتيوس، نجم الكرة الألمانية السابق، وزوجته أناستازيا بتمديد إقامتهما في دبي، بعد تفشي فيروس كورونا في العالم وتعليق الرحلات الجوية، وأكد ماتيوس لوسائل إعلام ألمانية أنه يشعر بالأمان أكثر في دبي بعد أن تحولت أوروبا بؤرة موبوءة وازدادت المخاوف بشأن ذلك.

وكشف اللاعب الألماني السابق أنه جاء لدبي لقضاء إجازة قصيرة، لكنه اضطر إلى البقاء فترة أطول، بعد أن قامت المجر بغلق حدودها في وجه أي شخص لا يحمل جواز سفرها كإجراء احترازي، وبالتالي لم يعد بإمكانه دخول العاصمة بودابست، والذهاب إلى شقته هناك، برغم أنه يقيم بها منذ 16 عاماً، كما أن زوجته روسية ولم يعد يسمح لها بدخول ألمانيا في الوقت الحالي، لأنها لا تملك هوية الاتحاد الأوروبي، لذلك لا يمكنهما الذهاب إلى منزلهما في ميونيخ أيضاً.

إضافة إلى ذلك، تم إيقاف الرحلات من دبي إلى المجر وألمانيا، وجميع الرحلات الأخرى إلى أوروبا أيضاً، بعد أن صنفت منظمة الصحة العالمية الفيروس وباءً عالمياً، وقال ماتيوس إن الخيار الأخير كان الطائرات الخاصة، ولكنه مرهق للغاية، وأضاف: «منذ أن غادرنا، جاءت أخبار رعب جديدة، وأعداد جديدة من المصابين في ألمانيا». وصرح لاعب بايرن ميونيخ السابق، البالغ من العمر 59 عاماً، أنه وعائلته يشعرون بأمان أكثر في دبي.