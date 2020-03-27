لاعب يستفيق من غيبوبته بعد 3 سنوات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكدت صحيفة آس الإسبانية أن عبد الحق نوري، اللاعب الهولندي من أصول مغربية، استفاق من غيبوبته بعد 3 سنوات قضاها طريح الفراش بسبب حادث سقوط تعرض له أثناء مشاركته في مباراة ودية مع فريقه أياكس ضد فريق فيردر بريمن، حيث أصيب بنوبة قلبية أدخلته في غيبوبة، مما تسبب له بتلف خطير ودائم في الدماغ يرجح ألا يعود على إثره إلى ممارسة كرة القدم على الإطلاق.

وتعرض نوري للحادث في صيف 2017 عندما كان عمره 20 عاما، ومن يومها لم يستيقظ لكنه غادر في الوقت الراهن المستشفى.

وأفادت الصحيفة نقلا عن شبكة (في بي) الهولندية أن عبد الرحيم نوري شقيق اللاعب، أكد أن عبد الحق نوري استفاق وأنه (يأكل ويغفو ويستيقظ ولكنه طريح الفراش).