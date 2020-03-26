تارديلي: أحلم بتكرار صرخة مونديال 1982 بعد القضاء على كورونا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

صرح ماركو تارديلي لاعب المنتخب الايطالي السابق، أنه يحلم بصرخة جماعية كالتي صرخها عقب تسجيله هدفه في نهائي مونديال 1982 على ملعب سانتياغو برنابيو بعد القضاء على ما أطلق عليه كابوس فيروس كورونا.

ونشر النجم الايطالي السابق صورة احتفاله بالهدف على حسابه على تويتر وعلق قائلا:" صرخة كهذه للتخلص من الكابوس، أتخيل صرخة جماعية من أجل التحرر، احلم بصرخة مثل تلك التي تعود إلى عام 1982 لطرد الكابوس.

وحقق المنتخب الإيطالي الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 3-1، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن تسجل إيطاليا 3 أهداف متتالية خلال 24 دقيقة، حملت توقيع باولو روسي وماركو تارديلي وأليساندرو ألتوبيلي، ثم قلصت ألمانيا الفارق في وقت متأخر من اللقاء عن طريق بول برايتنر، لتحقق ايطاليا حينها لقبها الأول بعد غياب 5 عقود، والثالث في تاريخها بعد عامي 1934 و1938.

وتعاني إيطاليا حاليا من تفشي فيروس كورونا بشكل واسع وسجلت حتى مساء أمس، أكثر من 69 ألف إصابة بكورونا ونحو 6800 وفاة.