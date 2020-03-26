فايزر: تأجيل أولمبياد طوكيو القرار الأفضل لحماية المجتمع

المصدر: أبوظبي: احمد عيسى

وصف المجري ماريوس فايزر رئيس الإتحاد الدولي للجودو قرار تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل بالقرار الأفضل الذي يتناسب مع الوضع الراهن في العالم.

مؤكداً دعمه للقرار ذاكرا أنه يمثل حماية للمجتمع ومساهمة في الحد من إنتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التأجيل يعتبر قاسيا على الرياضيين في العالم لانهم كانوا يترقبون الحدث العالمي بطموحات كبيرة، مؤكدا أهمية الإحتكام لصوت العقل في مثل هذه المواقف.

وقال فايزر : أرى أنه قرار صائب في وقت يعيش فيه العالم ظروفا إستثنائية، لم يكن هنالك خيار آخر غير التأجيل للعام المقبل لكن القرار يجب أن لايؤثر على إقامة أولمبياد باريس 2024 في موعدها.

وأكد رئيس الإتحاد الدولي للجودو أن إتحاده مهتم حاليا فقط بكيفية التعافي وتجاوز أزمة فيروس كورونا وقال: بعد نهاية هذه الازمة سنعمل على وضع إستراتيجة من أجل عودة أقوى، وهذا ما سيفعله الجميع في كل الألعاب الرياضية.