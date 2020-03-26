تساؤلات حول مصير (ماريو و سونك في الأولمبياد) بعد تأجيل طوكيو 2020

المصدر: متابعة - خالد المهيري

في كل دورة أولمبية ، تقوم شركة ( نينتندو ) و (سيجا) اليابانيتين بطرح اللعبة الرسمية للدورات الأولمبية و تحمل أسم (ماريو و سونك في الأولمبياد) إلا أن تأجيل دورة الالعاب الأولمبية والتي كانت من المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو لمدة عام .

دفعت محبي هذه اللعبة إلى طرح عدد من التساؤلات حول اللعبة وخاصة انها طرحت في الأسواق العام الماضي استعداد لطوكيو 2020 .

واقترح عدد من المتابعين إن تقوم الشركتان المصنعتين للعبة بتغييرات طفيفة في اللعبة تأخذ في عين الاعتبار التواريخ الجديدة للبطولة ، مع إضافة الأحداث التي مر بها العالم خلال أزمة فيروس كورونا"كوفيد-19" .