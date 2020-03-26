الريال يتطلع للاستفادة من كورونا في إتمام صفقات صيفية مميزة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

في الوقت الذي تبحث فيه الدوريات الأوروبية الكبرى، عن حلول للعودة لاستئناف النشاط بعد التوقف الإجباري الحالي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، يخطط "الملكي" الاسباني ريال مدريد، إلى تنفيذ عدد من الصفقات المميزة لتدعيم صفوفه للموسم المقبل، والاستفادة من التأثيرات الاقتصادية المتوقعة لتفشي الفيروس، في إجراء صفقات مميزة بتكلفة قليلة.

وأشار موقع "الأس"، أن الريال على وشك الحصول على أفضل فرصة للتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، اللاعب الذي يرغب مواطنه زين الدين زيدان، مدرب الريال في ضمه بشكل كبير، تماماً كما كانت رغبته عام 2016، إلا أن بوغبا، بات الآن أقرب من أي وقت إلى الانتقال إلى الريال خلال الصيف المقبل.

ورأى الموقع أن فرصة الريال أفضل الآن، ويمكنه إتمام الصفقة مقابل 100 مليون يورو، وهو مبلغ من الممكن أن ينخفض أكثر اعتماداً على مدى تأثير أزمة فيروس كورونا على الوضع المالي لكرة القدم العالمية.

وأشار الموقع، أن سعر الصفقة ممكن أن يتأثر أيضاً، بإصابات اللاعب الكثيرة في الموسم الماضي، حتى أنه لم يظهر فيه بوغبا سوى في 8 مباريات مع اليونايتد، وألمح الموقع إلى أن زيدان وبوغبا، بينهما علاقة صداقة ممتازة، وسيكون اللاعب مناسباً تماماً لأسلوب زيدان مع الريال.

في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة "الماركا"، إلى أن الريال لديه اتفاق شفاهي مع نادي أياكس الهولندي، من أجل الحصول على لاعبه فان دي بيك، إلى جانب السعي للتعاقد مع النرويجي هالاند، رغم تمسك ناديه بوروسيا دورتموند الألماني، بالحصول على 75 مليون يورو لتنازل عن عقده.

وأشارت الصحيفة نفسها، إلى أن الريال يبحث عن مخرج لرحيل لاعبه الكرواتي مودريتش، وهناك عرض جيد من انتر ميامي الأمريكي، يمكن أن يكون بوابة خروج اللاعب من النادي "الملكي"، رغم ارتباط اللاعب القوي بالريال، ولكنه يدرك أن مشواره قارب على النهاية مع النادي الاسباني.

وأوضحت "الماركا"، أن هناك رغبة أيضاً من الريال للتخلي عن ألفارو أودريوزولا، بعد خروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان بالكامل، ولكنه ليس من السهل العثور على فريق يستطيع دفع 40 مليون يورو مقابل صفقة اللاعب، والتي دفعها ريال مدريد في صيف 2018.

ويفضل زيدان في الوقت نفسه، استعادة خدمات المغربي أشرف حكيمي المعار إلى بوروسيا دورتموند، ولكنها رغبة ربما تصطدم برغبة أشرف في اللعب بشكل منتظم، وليس العودة إلى الريال والجلوس على مقاعد البدلاء، وهو الأمر الذي ربما يدفعه للبحث عن عرض آخر أو البقاء مع النادي الألماني.

كما يفضل المدرب الفرنسي، عودة لاعبه النرويجي مارتين أوديغارد المعار إلى ريال سوسييداد الاسباني، ولكن اللاعب بدوره يرغب في ضمانات للعب بشكل أساسي مع الريال، وتعتبر إدارة "الملكي" أن عودته ستكون دعماً مهماً للفريق، ولن تكلف الصفقة النادي شيئاً.