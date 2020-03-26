وفاة المدرب المكسيكي "إجناسيو تريليس" بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تُوفي إجناسيو تريليس، أسطورة كرة القدم المكسيكية في أربعينيات القرن الماضي، عن عمر يناهز 103 أعوام.

وأعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، وفاة تريليس، الذي ولد في 31 يوليو/تموز 1916 بمدينة جوادالاخارا المكسيكية.

تريليس بدأ مسيرته الكروية مع فريق نيكاكسا المكسيكي في عام 1934، وتنقل بين العديد من الأندية قبل أن يعتزل في أتلانتي عام 1948 وينتقل إلى التدريب.

وكان تريليس أنجح مدرب للأندية في المكسيك حيث أحرز 15 لقبا مع 9 أندية تولى تدريبها بين عامي 1950 و1991.

ويمتلك ثاني أكبر رصيد بين المدربين في مباريات الدوري المكسيكي، حيث قاد الفرق التي تولى تدريبها في 1081 مباراة بالدوري المكسيكي.

وقاد تريليس المنتخب المكسيكي من مقعد المدير الفني في بطولتي كأس العالم 1962 و1966، وخاض معه 117 مباراة كأكبر رصيد لمدربي المنتخب.