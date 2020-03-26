كاف لم يتخذ قرارا بتأجيل نهائيات الكاميرون

المصدر: متابعة – طلحة عبدالله

رغم تأجيله للجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا 2021 إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعتزم إقامة النهائيات المقررة بالكاميرون في موعدها العام المقبل، ونقلت مصادر إعلامية عن سكرتير (كاف) قوله إن الاتحاد لم يتخذ قرارا فيما يخص تأجيل المسابقة الأفريقية وستقام في موعدها المحدد له يناير من العام المقبل، غير أنه أشار إلى أمكانية التأجيل في حال استمر تفشي فايروس كورونا خلال العام الجاري، وبخلاف ذلك فالبطولة قائمة في موعدها خصوصا وأنه لا يزال هناك وقت طويل قبل موعد النهائيات، وفور انتهاء ازمة كورونا ستستأنف تصفيات البطولة