تخفيض مؤقت 20 % لرواتب لاعبي ومديري بايرن ميونيخ

المصدر: دبي- البيان الرياضي

وافق لاعبو ومديرو بايرن ميونيخ الألماني، على تخفيض مؤقت في الأجور بنسبة 20٪، بهدف مساعدة الموظفين الآخرين في النادي مالياً، خلال أزمة فيروس كورونا الحالية.

في الأسبوع الماضي، كان لاعبو بوروسيا مونشنجلادباخ، هم أول من عرض التخلي عن نسبة من رواتبهم، كما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن لاعبي بوروسيا دورتموند، يجريون محادثات أيضا بشأن خفض الأجور.

والجدير بالذكر، أن الدوري الألماني متوقف منذ 8 مارس الجاري، بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ومنذ هذا الوقت وهناك مبادرات إنسانية من قبل نجوم الرياضة في ألمانيا.

وساهم مهاجم بايرن روبرت ليفاندوفسكي، وزوجته آنا، الأسبوع الماضي بمليون يورو، لمكافحة الفيروس، كما أنشأ زميلا الفريق ليون جوريتزكا وجوشوا كيميش، صندوقاً للهدف نفسه وساهما فيه بمليون يورو.