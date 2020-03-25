فيدرر وزوجته يتبرعان بمليون فرنك سويسري للعائلات الفقيرة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قرر السويسري روجيه فيدرر نجم التنس وزوجته التبرع بمليون فرنك سويسري للعائلات الفقيرة في بلاده، وكتب فيدرر عبر حسابه على انستغرام:" هذه أوقات صعبة للجميع ولا ينبغي ترك أي شخص وراءنا، لقد قررت أنا وميركا

التبرع بمليون فرنك سويسري للعائلات الأكثر ضعفًا في سويسرا، مساهمتنا هي مجرد بداية، نأمل أن ينضم الآخرون إلى دعم المزيد من العائلات المحتاجة. معا يمكننا التغلب على هذه الأزمة! حافظ على صحتك."!