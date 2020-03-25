فابريجاس: عشت ليالي أبكي وبلا نوم مع أرسنال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يقول الاسباني سيسك فابريجاس لاعب وسط موناكو الفرنسي، إنه غادر أرسنال الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني عام 2011 لعدد من الأسباب، من ضمنها علاقته ببعض زملائه السابقين، وضغوط الفوز بالبطولات وقلة تجنيد النادي.

وانضم فابريجاس إلى أرسنال من برشلونة، وهو يبلغ من العمر 15 عاماً في عام 2003، واستمر في الظهور 303 مباراة في جميع المسابقات، قبل العودة إلى نوكامب، حيث انضم بعد ذلك إلى تشيلسي، ويلعب الآن مع موناكو في الدوري الفرنسي.

وتحدث فابريجاس (32 عاماً)، إلى موقع "سكاي سبورت"، بصراحة عن قراره بمغادرة "المدفعجية" قبل 9 سنوات، مشيراً إلى عدد من الأسباب المختلفة، معترفاً بأنه شعر بأن روبن فان بيرسي وسمير نصري، هما اللاعبان الوحيدان على مستواه، وأنه قضى الكثير من الليالي بلا نوم، بسبب ضغوط الفوز والجماهير.

وقال فابريجاس: "كنت القبطان وشعرت دائماً بضغوط شديدة على نفسي، إذ كان علي أن أقود هذا الفريق للفوز بشيء ما، وأعطيت كل شيء، وفي بعض الأحيان، كنت أعود إلى المنزل بعد أن نخسر، وأبكي، بسبب الشعور بالتدمير".

وأضاف: "كما كنت أعاني، وأقضي ليالي بلا نوم، وكنت أعاني كثيراً عندما نخسر مباراة، وأنت في الحافلة، ثم تسمع بعض اللاعبين يضحكون ويفكرون في المكان الذي سيخرجون فيه لاحقاً، وكان هذا الأمر يؤلمني كثيراً، ولبضع سنوات، إذ كنا نلعب كرة قدم جميلة استمتعت بها، ولكني كنت أضغط على نفسي لأقود الفريق، ولأفعل كل شيء، وفي مرحلة ما شعرت بالوحدة".

وتابع: "ليس من قبيل الغطرسة القول بأن روبن وسمير، هما اللاعبان الوحيدان، اللذان كانا على نفس مستواي العقلي والتقني، ورؤية بعض السلوكيات من لاعبين معينين أو شيء من هذا القبيل، جعلني أشعر أنني أريد تحقيق شيء آخر، وإذا لم تكن تلك الأسباب، لما تركت أرسنال في ذلك الوقت".

وتحدث عن رحيله من برشلونة عام 2014، قائلاً: "عندما قررت ترك برشلونة، كان أرسنال الخيار الأول، وفتحت باب التفاوض معه لمدة أسبوع، إذ كانت لدى النادي الإنجليزي الرغبة في عودتي، ولكنه أراد أن أنتظر أسبوعاً آخر لمعرفة رأيه، رغم أنني أخبرت الجميع برغبتي بالعودة للأرسنال".

وواصل قائلاً: "عندما مر أسبوع ولم يتحدث معي أحد، فهمت أنهم لا يريدون عودتي، ووقتها كانت لدي عروض من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ثم تحدثت مع جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي، وبعدها قررت العمل معه في تشيلسي".