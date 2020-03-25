مانشستر سيتي يدعم اللاعبين الصغار بفيديوهات كروية

المصدر: دبي - البيان

أطلق نادي مانشستر سيتي مبادرة تشجع اللاعبين الصغار والناشئين وتوفير منصة يحافظ من خلالها الأهل على صحة أولادهم ولياقتهم البدنية عن طريق سلسلة من الفيديوهات بعنوان ‪Connecting Communities‬ تتوفر مجانًا على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للنادي في الإمارات والشرق الأوسط.



وعمل طاقم التدريب في مدارس السيتي لكرة القدم في أبوظبي على تسجيل مجموعة متنوعة من الدروس الكروية والتمارين الرياضية التي تتراوح مواضيعها ما بين المهارات الكروية الخاصة وصولًا إلى أساليب ونصائح للأهل تسهل عليهم تشجيع أولادهم على ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى نصائح غذائية لاتباع حمية صحية خلال فترة البقاء في المنزل.



وتتوفر الفيديوهات الرياضية والشروحات باللغتين العربية والإنجليزية، وتتوفر على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لمدارس السيتي لكرة لقدم في المنطقة.



وتغطي التمارين مجموعة واسعة من المواضيع الرياضية ابتداء من المناورات بالكرة ووصولًا إلى طرق التحرك في أرض الملعب سواء عند استحواذ الكرة أو عند الجري بدونها.



وصممت هذه التمارين بطريقة تسهل على اللاعبين الصغار اتباعها وممارستها في المنزل أو في المساحات الضيقة، لتتيح لكل من في الإمارات أو منطقة الشرق الأوسط ممارسة رياضتهم المفضلة والمحافظة على مستويات النشاط والصحة واللياقة البدنية، كما أنها توفر لهم جرعة من النشاطات الكروية التي من المؤكد أنهم يتشوقون إليها خلال هذه الفترة.