لاعبو البريميرليغ يرفضون عودة الدوري بدون الجماهير

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أكدت صحيفة (ديلي ميرور) البريطانية أن لاعبي الدوري الانجليزي يرفضون استئناف (البريميرليغ) بدون الحضور الجماهيري، بسبب فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن سبب رفض اللاعبين يعود إلى عدة أسباب أهمها، خشيتهم على سلامتهم وسط تحذيرات حكومية صارمة من التباعد الاجتماعي، وإمكانية تعرض أسرهم للخطر إذا أصيبوا بعد ذلك، والضغط الاضافي على خدمات الطوارئ والمساعدين الطبيين ورجال الأمن، بالإضافة إلى عدم رغبتهم في اللعب بدون الحضور الجماهيري.

وقال جوردون تايلور الرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين: «اللاعبون لديهم مخاوف وبصورة مفهومة. لن يكون خيارنا المفضل ولكن يجب النظر في كل شيء في الوقت الحالي».