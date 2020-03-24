رئيس الوزراء الياباني يعلن تأجيل طوكيو 2020

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأنه تم الاتفاق مع اللجنة الأولمبية الدولية على تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل كحد أقصى.

وكانت صحيفة "The Japan Times" اليابانية قد أكدت في وقت سابق بأن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعلن موافقته على تأجيل دورة الالعاب الأولمبية والتي المقرر أقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو ، إلى العام المقبل كحد أقصى، و ذلك في اتصال هاتفي مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وكانت وسائل إعلام يابانية قد أفادت في وقت سابق بأن اللجنة المنظمة للبطولة طلبت من اللجنة الأولمبية الدولية اتخاذ قرار التنظيم أو التأجيل في أسرع وقت ممكن.

وكانت تقارير غربية قد أكدت بأن اللجنة الأولمبية الدولية سوف تعقد اليوم اجتماع أزمة مع الحكومة اليابانية لبحث الخيارات المفتوحة بشأن أولمبياد طوكيو 2020.