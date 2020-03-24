نجم مانشستر يونايتد السابق: السلامة أهم من حلم ليفربول

المصدر: دبي-ياسر قاسم

صدم نجم مانشستر يونايتد السابق ومحلل قنوات BT sports، ريو فريديناند، أنصار نادي ليفربول الانجليزي بتصريحات، وجدت ردود أفعال متباينة، عندما طالب بإلغاء نسخة الدوري الانجليزي هذا الموسم مؤكداً ان السلامة أهم من تحقيق ليفربول حلم الفوز بلقب الدوري بعد 30 عاماً، وقال بحسب صحيفة "ميرور" الانجليزية ان الموسم يجب ان يلغى، حتى لو كان ذلك يعني حسرة ليفربول بسبب انتشار "فيروس كورونا"،

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.