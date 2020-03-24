500 مشجع ضحية «كوفيد» في مباراة بإيطاليا

المصدر: دبي- عدنان الغربي

تعد مدينة بيرغامو الإيطالية من أكثر المدن تأثراً بتفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) ،وأشارت إحصائيات رسمية إلى أن 10% من مجموع المصابين في إيطاليا ينتمون إلى بيرغامو،والمثير للاهتمام أن سبب انتشار الفيروس بالمدينة وفق ما صرح به أحد الأطباء، هو مباراة أتلانتا وفالنسيا بالدور 16 لدوري أبطال أوروبا ،19 فبراير الماضي، بملعب سان سيرو في ميلان، والتي شهدت تجمع 45 ألف مشجعاً. وأوضحت إذاعة «كادينا سير» أن المباراة تسببت في وفاة 500 شخص معظمهم من المشجعين إثر إصابتهم بالفيروس.

كما تسببت في إصابة 35% من لاعبي فالنسيا وعدد من جماهيره. وقال د.فابيانو دي ماركو مدير أمراض الرئة بمستشفى بابا جيوفاني لصحيفة كورييري ديلا سيرا: المباراة كانت قنبلة بيولوجية إذ تنقل عدد من الجماهير بالحافلات والسيارات والقطارات.