كندا تقرر عدم إرسال رياضييها إلى أولمبياد طوكيو

المصدر: (عواصم - وكالات)

قررت اللجنة الأولمبية الكندية واللجنة البارالمبية الكندية عدم إرسال رياضييهما إلى أولمبياد طوكيو وطالبت بتأجيله بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو موقف تشاركهما فيه أستراليا.

وقالت اللجنة الأولمبية الكندية في بيان نشرته، أمس، أنها اتخذت القرار الصعب بعدم إرسال رياضييها إلى طوكيو، وطالبت اللجنة الأولمبية الدولية بتأجيل الألعاب إلى العام المقبل بسبب وباء كورونا، موضحة أن قرارها يجد الدعم الكامل من قبل الرياضيين والاتحادات والحكومة الكندية.

ودعت اللجنة الأولمبية الكندية إلى تسريع عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالتأجيل المحتمل بعدما صرح توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بأن التأجيل قيد النظر حالياً وأنه سيتم اتخاذ قرار في غضون أربعة أسابيع.