28 نجماً عالمياً في حملة فيفا ومنظمة الصحة للتوعية من كورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعاون الاتحاد الدولي للكرة "فيفا"، ومنظمة الصحة العالمية لمكافحة الفيروس المستجد، من خلال إطلاق حملة توعية جديدة، بمشاركة 28 لاعب ومدرب في حملة الفيديو التي تم نشرها بـ 13 لغة عبر الحساب الرسمي لـ "فيفا" في "تويتر"، يطالبون من خلالها جميع الناس في جميع أنحاء العالم باتباع 5 خطوات رئيسية للتوقف انتشار المرض.

وتعزز حملة "تمرير الرسالة لطرد الفيروس المستجد"، 5 خطوات رئيسية يجب على الأشخاص اتباعها لحماية صحتهم بما يتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية، والتي تركز على غسل اليدين، والسعال آداب السلوك، وعدم لمس وجهك، والمسافة الجسدية والبقاء في المنزل إذا شعرت بتوعك.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في حفل الافتتاح الافتراضي للحملة في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا: "شارك الفيفا ورئيسه جياني إنفانتينو، بنشاط في نقل الرسالة ضد هذا الوباء منذ البداية سواء من خلال الحملات أو التمويل، فقد صمد الفيفا ضد الفيروس، ويسعدني أن كرة القدم العالمية، تدعم منظمة الصحة للقضاء على الفيروس، وليس لدي شك في هذا النوع من الدعم الذي سنفوز فيه معاً".

فيما أضاف إنفانتينو: "نحتاج إلى عمل جماعي لمكافحة الفيروس، وفيفا تعاون مع منظمة الصحة العالمية، لأن الصحة تأتي أولاً، وأدعو مجتمع كرة القدم حول العالم للانضمام إلينا في دعم هذه الحملة لتمرير الرسالة إلى أبعد من ذلك، وبعض من أعظم اللاعبين الذين لعبوا اللعبة الجميلة وضعوا أسماءهم في الحملة، وهم متحدون في رغبتهم في تمرير الرسالة لمقاومة انتشار الفيروس".