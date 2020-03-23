تحذيرات من عودة الدوري الإنجليزي في يونيو

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ذكرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، بأن عدد من أطباء الأندية الإنجليزية حذروا من استئناف الدوري الإنجليزي في شهر يونيو المقبل.

وأوضح أحد الأطباء في تصريحات صحافية، أنه من الصعب اللعب يوم السبت والأربعاء، والسبت من الأسبوع التالي، والذي سيزيد من الإصابات دون شك، وخاصة بين اللاعبين الذين لديهم تاريخ مع الإصابات، مثل هاري كين نجم توتنهام، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

وأشار الطبيب الإنجليزي، بأن الفترة الزمنية بين نهاية الموسم الحالي في شهر يونيو وبداية الموسم الجديد في شهر أغسطس هي قصيرة جداً، مما سيزيد من الإصابات والمتاعب بين اللاعبين، مع انطلاق الموسم الجديد.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن الدوري الإنجليزي لكرة القدم ينوي استئناف المسابقة في أول يونيو واستكمالها في ستة أسابيع، قبل فترة الراحة وانطلاق موسم 2020-2021 في أغسطس.