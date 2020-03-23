ليفربول يستعين بطبيب نفسي لعلاج قلق اللاعبين

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ان نادي ليفربول الإنجليزي استعان بطبيب نفسي لعلاج قلق الاعبين بشأن لقب الدوري الإنجليزي.

وقالت الصحيفة بأن توقف الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا “كوفيد19" واحتمالية إلغاء الموسم الحالي أدى إلى إصابة لاعبي ليفربول بالقلق خاصة أنهم قاب قوسين أو ادنى لنيل لقب الدوري الغائب عنهم منذ 30 عاماً .

وأضافت الصحيفة ان النادي استعان بخدمات طبيب علم النفس الرياضي لي ريتشاردسون للمساعدة في تخفيف قلق اللاعبين خلال العزل الصحي، مشيرة بأنه تم الحديث مع لاعبي الفريق حول ضرورة الحفاظ على التوازن النفسي وقبول الأمر الواقع، والحذر من وسائل التواصل الاجتماعي.