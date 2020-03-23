تحذير من تأجيل الأولمبياد لفترة طويلة

المصدر: متابعة – طلحة عبدالله

مع استمرار التكهنات التي تؤكد تأجيل دورة الألعاب الصيفية 2020 المقررة في يوليو المقبل باليابان، حذر الياباني ياماشيتا، رئيس اللجنة الأولمبية ببلاده من تأجيل الدورة لفترة طويلة، موضحا أن الأمر من شأنه أن يضاعف من الأعباء بالنسبة للمشاركين الذين يتابعون استعداداتهم للدورة، ونقلت وكالة رويتر عن ياماشيتا قوله إن التأجيل طويل المدي سيمثل عبء كبير على الرياضيين.

وتزايدت المخاوف وحالات القلق في جميع أنحاء العالم من خطر انتشار وتفشى فيروس كورونا الذي راح ضحيته عشرات المئات خلال الفترة الأخيرة، لترتفع المطالب ويجهر كبار المسؤولين ونجوم الرياضية بضرورة تأجيل انطلاق الدورة أو إلغائها فيما تابعت عدد من الدول المشاركة اعدادها ريثما تنجلي الأمور بشكل حاسم .

وكان منظمو الأولمبياد أكدوا أنهم يبحثون خيار التأجيل إلى وقت لاحق في ظل الظروف الراهنة وانتشار فيروس كورونا بسرعة وتفشيه في نطاق واسع حول العالم.