تعليق الدوري الإسباني حتى إشعار آخر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة الليجا بالاتفاق مع الاتحاد الأسباني تعليق النشاط الكروي حتى تسمح السلطات الإسبانية بإستئناف البطولة بدون وجود أي خطورة.

وقال بيان للاتحاد الأسباني منذ قليل: الرابطة والاتحاد يرغبان في إظهار امتنانهم العام الأكبر لجميع أولئك الذين يكرسون جهودهم لتقديم الخدمات الأساسية للإسبان”.

وأضاف البيان: “ونود أيضاً أن نظهر ذكرى صادقة لجميع المتوفين وتعازينا لجميع العائلات الذين فقدوا عائلاتهم”.

ويأتي تعليق جميع الأنشطة الرياضية لأجل غير مسمى نتيجة تفشي فيروس كورونا في جميع البلدان حول العالم وزيادة عدد المصابين والضحايا خلال الأيام الماضية.