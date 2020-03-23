شاهد..رونالدو يعلم أبنائه كيفية تعقيم أيديهم للوقاية من كورونا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس، مقطع فيديو على حسابه "انستغرام ستوري" حول الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد التي يتبعها في منزله مع أطفاله ضمن حملة "ابق في المنزل..أبق آمنا".

وظهر هداف يوفنتوس في الفيديو وهو يضع سائلا معقما على يد كل من أطفاله الثلاثة و يعلمهم كيفية اتباع الطريقة الصحيحة لتعقيم اليدين للوقاية من الفيروس.

ويشارك رونالدو باستمرار في الحملات التوعوية للحماية من انتشار فيروس كورونا وكان قد أعلن دعمه للحملة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية تحت عنوان " احم نفسك والآخرين من فيروس كورونا- كوفيد19" ، وقام بنشر الـتوصيات الـ6 التي دعت المنظمة لاتباعها للوقاية من الفيروس عبر حسابه على الانستغرام وعلق قائلا" أهلا شباب، فقط رسالة صغيرة وتذكير بالخطوات التي يجب اتباعها لحماية أنفسنا والأشخاص الذين نحبهم.. أرجوكم ابقوا آمنين".

ويتواجد رونالدو حاليا بالحجر الصحي في جزيرة ماديرا بالبرتغال، بعد قرار نادي يوفنتوس بخضوع 121 فردا من أعضائه للحجر، عقب ظهور أول حالة فيروس كورونا بالفريق، إثر إصابة المدافع دانيلي روغاني ثم ماتويدي و وديبالا.