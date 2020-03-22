شاهد..داني ألفيس يكسر الملل بالغناء

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يحاول نجوم الكرة العالمية كسر الملل بطرق مختلفة بعد أن فرض فيروس كورونا الإقامة المنزلية على الجميع خلال هذه الفترة كإجراء وقائي للقضاء عليه، وأظهر بعضهم هوايات ومهارة في مجالات متنوعة مثل الطبخ وتربية الخيول والأشغال المنزلية وغيرها.. البرازيلي داني ألفيس نجم برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان سابقا وساوباولو حاليا، أظهر موهبة متميزة في الغناء في محاولة منه لدعوة متابعيه للبقاء في المنزل مثله وكسر الملل على طريقته.وعلق ألفيس على حسابه قائلا:"

يا شباب، لنبقى في المنزل، فلنكن مسؤولين، دعونا نجد طريقة لاجتياز هذه المرحلة بإيجابيةو حسنا، لنكون سعداء ولنكون معًا ، كل شيء سيكون على ما يرام.