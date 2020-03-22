ديوكوفيتش: حان الوقت للتجمع والتوحد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خاطب لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذين يكافحون ضد تفشي فيروس كورونا، وغرد عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "الله يشفي أي مرض لديك، جسدياً أو عقلياً أو روحياً، الله يمنحك الصحة والطاقة والفرح، لقد حان الوقت لنا جميعاً للتجمع توحد، كلنا واحد، وأنا أصلي من أجل صحتك وشفائك".



وغرد أيضاً: "دعونا نستمتع بالأشياء الصغيرة في الحياة، ولا يمكننا أن نكون أصحاء إذا كان عالمنا ليس بصحة جيدة، وهذا هو الوقت المناسب لنا جميعًا للالتقاء والتوحد، ونحن نحاول حقاً قضاء وقت ممتع مع العائلة في المنزل، والاستمتاع بالأشياء الصغيرة في الحياة، نحن نحاول أن نضحك ونحب ونخصص الوقت للعمل الداخلي".

وشدد ديوكوفيتش، على أهمية التواجد في المنزل، وقال: "من خلال البقاء في المنزل، نأمل ألا نساعد فقط في إبطاء انتشار هذا الفيروس، ولكننا سنمنح أنفسنا أيضاً الفرصة لمواجهة بعض المشاعر التي نسيناها حقاً، يجب علينا أن نحفر بعمق والتجديد على كل مستوى من كياننا، كلنا واحد، وكلنا نعيش في نفس العالم، وسنكون أقوى وأكثر اتحاداً".