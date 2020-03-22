ريال مدريد ينعي رئيسه المتوفى بكورونا

المصدر: متابعة- محمد محسن

أعلن نادي ريال مدريد الأسباني عن بالغه أسفه، لوفاة رئيسه، الأسبق لورينزو سانز، الذي توفى على أثر إصابته، بفيروس كورونا المستجد.

وتقدم النادي عبر بيان بموقعه الرسمي، بأحر التعازي إلى زوجة الرئيس الأسبق ماري لوث، وأبنائه، لورنزو وفرانسيسكو وفيرناندو وماريا لوث مالولا وديانا، وعائلته وأصدقائه.

وأكد ريال مدريد أنه سيكرم لورنزو سانز بالشكل الذي يستحقه في أقرب وقت ممكن، وفور الانتهاء من كابوس فيروس كورونا.

وأضاف البيان: خلال رئاسة لورنزو سانز، واصل ريال مدريد تعزيز تاريخه وأسطورته. وكان الرئيس الذي فاز الفريق

بقيادته، بعد 32 سنة من الانتظار، بكأس أبطال أوروبا السابعة في أمستردام عام 1998.



وتابع: فاز النادي بكأس أبطال أوروبا مرتين كما فاز بكأس الانتركونتيننتال، الدوري الإسباني لكرة القدم، كأس السوبر الإسباني، دوري كرة السلة وكأس الكؤوس الأوروبية في كرة السلة.

وأكد أن مدريد، تعيش حدادًا ولن تنسى رئيسها الذي كرّس جزءاً كبيراً من حياته للريال.