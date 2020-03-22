كورونا يغيّب رئيس ريال مدريد السابق

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي منذ قليل لورينزو سانز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، إثر إصابته بفيروس كورونا المستحدث عن عمر يناهز 76 عامًا، بحسب ما ذكرت صحيفة (آس).

وأُصيب رئيس ريال مدريد السابق بفيروس كورونا منذ عدة أيام، وظل 8 أيام يعاني من أعراض هذا المرض، من بينها الحمى وارتفاع كبير في درجات الحرارة.

ونقل سانز، الذي تولى منصب رئيس ريال مدريد في الفترة ما بين عامي 1995 و2000، بعد ذلك إلى أحد مستشفيات مدريد، وهناك ساءت حالته بداية من الثلاثاء الماضي بعد أن تعرض لضيق تنفس، وظل هناك إلى أن أودى هذا المرض بحياته مساء أمس السبت عن عمر يناهز 76 عامًا.

وكانت قد تعقدت حالة سانز للغاية نظرًا لإصابته بعدة أمراض سابقة كالفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم، إلى أن أتى هذا الفيروس وأضعف حالته الصحية تمامًا، مما جعله يفارق الحياة منذ لحظات.

جدير بالذكر أن حالة سانز ساءت للغاية في الساعات الأخيرة، واشتد عليه المرض، مما جعل الأطباء يعطونه بعض المهدئات، ولكن نظرًا لسجله المرضي السابق وكبر سنه، لم يستطع المقاومة وفارق الحياة.

وكان قد أدلى نجل سانز بالعديد من التصريحات مؤخرًا أشار خلالها إلى سوء حالة والده وارتفاع درجة حرارة جسده لمدة 8 أيام، بالإضافة إلى أنه كان يعاني من التهاب رئوي ثنائي، لذا انتقل إلى المستشفى على الفور.

وأدلى كذلك نجل سانز أمس السبت بالعديد من التصريحات، مؤكدًا أن حالة والده تزداد سوءً، مشيرًا إلى أن رئيس ريال مدريد السابق يعاني ويكافح المرض كما لو كان بطلًا.

وأمس كتب سانز كلمته الأخيرة في سجله الحافل الذي يُضاف له تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة السابعة والثامنة في ولايته.