رسائل حب من نجوم دورينا للأمهات

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

يأخذ الاحتفال بيوم الأم أشكالاً متنوعة واختار نجوم دورينا أن يحتفلوا به بطريقة متشابهة هذا العام من خلال توجيه رسائل حب لأمهاتهم وكل منهم بـ«لغته الأم»، فقال السوداني وليد سراج لاعب حتا «كلمة شكر قليلة في حقها وفي كل الأمهات،»، مشيراً إلى أنه لم يتناول في حياته طعاماً ألذ من أكل الذي تعده والدته.

وقال أسانتي لاعب الفجيرة: «أتمنى عيداً سعيداً جداً لأمي وزوجتي وجميع الأمهات في العالم»، وأضاف: «طعامي المفضل من يد أمي، يسمى فوفو، وهو عبارة عن وجبة أفريقية». ووجه سيباستيان سياني لاعب عجمان رسالة عاطفية إلى أمه قال فيها: «أحبك كثيراً.. أنت شجرة الحياة.. أنت لكل شيء»، فيما قال روزا مهاجم حتا: «أحبك كثيراً.. شكراً جزيلاً لرعايتك لي ولعائلتي»، مشيراً إلى أنه يعشق طبق اللازانيا الذي تجيد والدته إعداده، وقال غابرييل لاعب الفجيرة: «بدون أمي لما كنت موجوداً هنا، إنها من أكثر الناس أهمية في حياتي».

وقال توزي لاعب النصر: أمي، أنها أفضل أم في العالم، وجميع الأمهات لديهن القدرة على حل جميع المشاكل، موضحاً أنه يفضل أكلة من صنع والدته تسمى «الألينتيانا» جاءت الرسائل عبر لقاءات رابطة المحترفين مع عدد من نجوم دورينا بمناسبة يوم الأم.