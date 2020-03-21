ديناصور ارسنال يكسر الملل بكي الملابس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

مع توقف الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لم تجد تميمة نادي ارسنال المعروفة باسم ديناصور، شيئاً لتفعله حتى مايو المقبل، ولكسر حالة الملل الذي تعيشه، قام نادي ارسنال بنشر صور للتميمية وهي تقوم بأعمال كي الملابس وبستنة الحديقة.

ودعا النادي الإنجليزي، جماهير الكرة لالتزام البيت ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويلتزم تميمة ارسنال، بإجراءات الحجر بالمنزل، مثل باقي موظفي نادي ارسنال، مع العلم أنه بدأ ظهور تميمة ديناصور أرسنال الشهير منذ عام 1994، عندما قامت إدارة النادي بتوزيعها على الأطفال الصغار، من أجل نشرها والتسويق لها على كونها تميمة حظ "المدفعجية"، وازداد انتشارها وأصبحت محببة لدى الجمهور واللاعبين.