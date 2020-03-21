إصابة رئيس رابطة الدوري المكسيكي بفيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

أصيب رئيس رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم انريكه بونيا بفيروس كورونا المستجد كما اعلن بنفسه في بيان رسمي، وقال بونيا على موقع تويتر في وقت متأخر من الجمعة بانه حاليا في الحجر الصحي من دون ان تظهر عليه اي عوارض جدية "

وتابع "اود ان اعلمكم انني بعد ان قمت بالفحوصات اللازمة على كوفيد-19، تبين ان حالتي ايجابية".

واضاف "حتى الان وعلى الرغم من نتيجة الفحوصات، لا اعاني من اي عوارض جدية وسأبقى في الحجر الصحي بتوصية من سلطات وزارة الصحة".

وتابع "بطبيعة الحال، اعي تماما الوضع الذي تمر به البلاد والحلول المحتملة لمعالجته".

وختم "استطيع ان اؤكد لكم بأني سأتصرف بمسؤولية تجاه ما يجري وانا واثق باننا كفريق، ستنجح البلاد في تخطي هذه الازمة بنجاح".

وكانت رابطة الدوري المكسيكي قررت تعليق منافسات الدرجتين الاولى والثانية ومنافسات السيدات حتى اشعار اخر قبل ايام.