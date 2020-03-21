لوكاكو: أعيش داخل فقاعة في أكثر البلدان الأوروبية تضرراً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب انترميلان الإيطالي، عن شكوكه حول إمكانية عودة الحياة إلى ملاعب الكرة الإيطالية هذا الموسم، وقال. لماذا يجب أن نلعب إذا لم تكن الصحة العامة غير آمنة؟

وأشار اللاعب في تصريحاته لموقع "تي جي كوم 24"، إلى أنه يحاول الحفاظ على لياقته البدنية بالتدريب في المنزل تحسباً للعودة إلى الملعب، وقال: "لن أقول إنني خائف، ولكن الأمر أشبه بالعيش في فقاعة، فأنت تحاول فهم ما يجري، وفي نفس الوقت تعرف أنك في إيطاليا أكثر البلدان تضرراً في أوروبا".

وأضاف: "في بعض المدن، تسمع فقط صفارات سيارات الإسعاف تتجه ذهاباً وإياباً، وكنت أعلم بالفعل أنها كانت مجرد مسألة وقت قبل أن يصاب بعض اللاعبين بالمرض، ولسوء الحظ حدث ذلك، وأصبحت القائمة الآن أطول، والأمر صعب لأنك تفوتك الرياضة التي تحبها، ولكن الصحة العامة أكثر بكثير".

وعن عائلته، قال: "عائلتي جميعها في بروكسل، حيث غادرت والدتي بمجرد أن بدأ الوباء في الانتشار، واتصلت بجميع الأشخاص الذين أعرفهم في بلجيكا، وأخبرتهم أنني بحاجة إلى طائرة خاصة لها، وبالفعل تم توفير الطائرة وغادرت إيطاليا".