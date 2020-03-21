رونالدو : أرجوكم أبقوا آمنين

المصدر: دبي-عدنان الغربي



يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو دعمه للحملة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية تحت عنوان " احم نفسك والآخرين من فيروس كورونا- كوفيد19" .

وقام "الدون " بنشر الـتوصيات الـ6 التي دعت المنظمة لاتباعها للوقاية من الفيروس عبر حسابه على الانستغرام وعلق قائلا" أهلا، شباب، فقط رسالة صغيرة وتذكير بالخطوات التي يجب اتباعها لحماية أنفسنا والأشخاص الذين نحبهم.. أرجوكم ابقوا آمنين".



وأول هذه التوصيات غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو معقم اليدين الكحولي، وثانيا ترك مسافة بينك وبين الآخرين لا تقل عن متر واحد، وثالثا تجنب لمس العين والأنف والفم ورابعا الالتزام بمعايير النظافة اثناء عملية التنفس (تغطية الفم والأنف عند العطس أو الكحة باستخدام الكوع أو المناديل الورقية والتخلص منها فورا وبطريقة لا تسبب انتشار العدوى)، وخامسا طلب الرعاية الطبية مبكرا في حال ارتفاع حرارة الجسم أو الكحة او مواجهة صعوبة في التنفس وسادسا اتباع كل الارشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الطبية.