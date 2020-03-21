بالفيديو.. "الكاف" يؤجل جميع مسابقاته الرياضية

المصدر:
  • أبوظبي- محمد محسن
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قرر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تأجيل جميع المسابقات، بما في ذلك التصفيات المؤهلة للأمم 2021، وذلك من خلال فيديو عرض على حساب الكاف بتويتر. 

وتحدث أحمد أحمد، عما أحدثه فيروس العصر "كورونا" في العالم وتأثيره على الرياضة، كما أعلن عن اخضاع كافة العاملين في الاتحاد للعمل عن بعد، وعدم إقامة فعاليات الجمعية العمومية.

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  • فيروس كورونا
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