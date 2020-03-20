رونالدو يخسر 10 ملايين دولار بسبب الكورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يتوقع أن يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أكبر المتضررين مادياً بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم، بعد قرار ناديه يوفنتوس الإيطالي، بتخفيض رواتب اللاعبين، لتوقف منافسات كرة القدم.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أنه يتوقع أن يخسر رونالدو 10 ملايين دولار، من راتبه السنوي من ناديه الإيطالي، إذ يتقاضى راتبا يبلغ 35 مليون دولار سنوياً، في الوقت الذي قدرت مجلة "فوربس"، بامتلاكه ثروة تبلغ 430 مليون دولار.

ويأتي قرار يوفنتوس، استجابة لاقتراح غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بقيام أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بتخفيض الرواتب السنوية للاعبين على الأقل خلال الموسم الحالي.

ولم يحدد إلى الآن كيفية إجراء تخفيضات الرواتب، ولكن يتوقه أن تتراوح نسبة التخفيض بين 20 أو 30 % من عقد كل لاعب، من أصحاب الرواتب العالية في الدوري الإيطالي لكرة القدم.